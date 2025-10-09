Prosegue la stagione 2025/26 di Serie C Sky Wifi, con tutte le 1.143 gare trasmesse live. Dal Girone A al Girone C, diretta tv e streaming anche su Sky Go e NOW, oltre ad approfondimenti e highlights su Sky Sport 24, sito e social.

La Serie C non si ferma e corre verso la nona giornata della stagione 2025/2026, tutta in diretta su Sky e in streaming su NOW. L’intero campionato – 1.143 gare comprese di playoff, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi) – sarà infatti visibile in esclusiva sulle piattaforme Sky, con ampia copertura mediatica garantita anche da rubriche settimanali, highlights e aggiornamenti live su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Da venerdì 10 a lunedì 13 ottobre, dunque, saranno ben 34 i match in programma, distribuiti tra i tre gironi. Si parte con l’anticipo Arezzo-Gubbio e Bra-Carpi, entrambi venerdì sera, per poi proseguire con un ricco sabato che vedrà in campo, tra le altre, Giugliano-Catania, Foggia-Crotone e Perugia-Rimini.

Domenica spazio al lunch match Monopoli-Salernitana e Vis Pesaro-Torres, mentre nel pomeriggio occhi puntati su Cosenza-Atalanta U23 e Benevento-Team Altamura. In serata chiusura con Pro Patria-Union Brescia e Sambenedettese-Ravenna. Lunedì il turno si completa con Dolomiti Bellunesi-Lumezzane e Trento-Pro Vercelli.

Alcune gare sono state rinviate: Juventus Next Gen-Campobasso a mercoledì 22 ottobre (14.30) e Inter U23-Renate a martedì 21 ottobre (16.30).

Per gli appassionati, tutti i match saranno trasmessi sui canali Sky Sport dedicati (Calcio, Mix, Arena, Max e dal 251 al 257) e in streaming live e on demand su NOW.