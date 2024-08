Sorrento-Catania oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Sorrento-Catania sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della prima giornata del girone C di Serie C 2024/2025. Al Viviani di Potenza i campani, per il momento in campo neutro per i lavori al Campo Italia, ospitano gli etnei che vogliono puntare in alto in questa stagione in virtù di una proprietà ambiziosa. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di sabato 24 agosto.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

SORRENTO-CATANIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Sorrento-Catania sarà visibile su Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go, ma anche su NOW per gli abbonati. Sportface.it, inoltre, vi proporrà la diretta scritta della partita.