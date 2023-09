Sheriff Tiraspol-Roma, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Sheriff Tiraspol-Roma, match della prima giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. In terra moldava trasferta delicata per i giallorossi che cercano di ripetersi dopo la roboante prima vittoria in campionato. Ma l’ambiente sarà carico e sarà necessario mantenere alta la concentrazione. Si parte alle ore 18.45 di giovedì 21 settembre.

Sheriff Tiraspol-Roma sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Riccardo Gentile e Aldo Serena e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo.