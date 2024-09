Semifinale e finale 400m con Valentina Petrillo in tv: date e orari Paralimpiadi Parigi 2024

Ecco il programma con gli orari e come vedere in diretta il percorso di Valentina Petrillo nei 400 metri T12 alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Diventata a 50 anni la prima atleta trans a gareggiare ai Giochi Paralimpici, l’azzurra è approdata in semifinale con il sesto tempo utile in batteria. Tornerà in pista lundì 2 settembre alle 20:43 per il penultimo atto, mentre l’eventuale finale è in programma martedì 3 settembre alle 12:14.

DIRETTA TV E STREAMING – Le Paralimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse in esclusiva sui canali Rai, e saranno dunque visibili in diretta in chiaro su Rai Due e Rai Sport, oltre che in diretta streaming su Rai Play. Garantito, sempre su Rai Play, anche un riassunto giornaliero di circa mezz’ora sui momenti più significativi della giornata, trasmesso da Casa Italia. Inoltre, il Comitato Paralimpico Internazionale ha comunicato che anche il canale YouTube delle Paralimpiadi offrirà una copertura completa. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con la cronaca e tutti i risultati di giornata.