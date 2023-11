Sassuolo-Spezia, programma e telecronisti Mediaset sedicesimi Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Sassuolo-Spezia, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Al Mapei Stadium i neroverdi cercano di vincere la maledizione che spesso li ha visti uscire di scena anzitempo nella competizione e sfidano gli aquilotti che in Serie B non riescono proprio a vincere. Appuntamento alle ore 18 di giovedì 2 novembre, chi vincerà affronterà l’Atalanta agli ottavi.

Sassuolo-Spezia sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.