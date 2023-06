Sassuolo-Fiorentina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Sassuolo, valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. A pochi giorni dalla partita più importante della sua stagione, ovvero la finale di Conference League contro il West Ham, gli uomini di Vincenzo Italiano scendono in campo per chiudere il loro campionato contro il Sassuolo di Dionisi. Sarà un’occasione per i tifosi viola di incitare la propria squadra in vista dell’impegno di mercoledì prossimo. La sfida è in programma oggi, venerdì 2 giugno alle 20:30 al Franchi. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.