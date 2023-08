Sampdoria-Sudtirol, programma e telecronisti Mediaset trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Mediaset di Sampdoria-Sudtirol, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2023/2024. Al Ferraris i blucerchiati sfidano un’altra squadra di Serie B, vale a dire quella altoatesina, in palio c’è il pass per i sedicesimi e dunque una grande opportunità di avanzare nella coppa nazionale. Chi vincerà? Si parte oggi alle ore 18 di lunedì 14 agosto.

Sampdoria-Sudtirol sarà visibile su Italia 1 con la telecronaca di Roberto Ciarapica e Giancarlo Camolese.