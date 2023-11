Roma-Udinese oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

La Roma sfida l’Udinese nella tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Olimpico il fischio d’inizio del match è in programma alle 18:00 di domenica 26 novembre con le due squadre a caccia di tre punti per risalire la classifica dopo un avvio, per motivi diversi, deludente. La Roma ha vinto ben 12 delle ultime 14 gare casalinghe contro l’Udinese in Serie A (2P), con un punteggio aggregato di 34-13, e adesso cerca continuità. L’Udinese però è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime sette gare esterne di campionato con Gabriele Cioffi in panchina (4V, 3N). La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e le pagelle e le parole dei protagonisti.