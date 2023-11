Slalom femminile Killington 2023 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire lo slalom femminile di Killington 2023, gara valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla neve del Vermont (Stati Uniti) va in scena la seconda ed ultima prova del weekend. Il nostro Paese si affida a cinque azzurre per questo delicato appuntamento sui pali stretti: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli e Beatrice Sola. Le favorite sono la slovacca Petra Vlhova e la padrona di casa Mikaela Shiffrin, che si sono spartite i primi due slalom della stagione andati in scena recentemente in quel di Levi. In casa Italia le speranze sono risposte soprattutto sulla sopracitata Peterlini, che in Finlandia ha destato ottime impressioni dopo aver terminato entrambe le gare all’interno delle prime venti sciatrici.

Lo slalom femminile di Killington 2023 è in programma nella giornata di oggi (domenica 26 novembre). La prima manche scatterà alle ore 16.00 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 19.00. In entrambi i casi gli orari in questione sono quelli italiani. La diretta televisiva è affidata a Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre) e a Eurosport HD (canale 210 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Discovery +, Sky Go, NOW e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo slalom femminile di Killington 2023, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.