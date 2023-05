Roma-Siviglia, programma e telecronisti Sky, Dazn e Rai finale Europa League 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Sky, Dazn e Rai di Roma-Siviglia, finale dell’Europa League 2022/2023. E’ arrivata la notte dei sogni per i giallorossi, quella di Budapest in cui ci si gioca tutto contro gli spagnoli che hanno già vinto per sei volte questa competizione. Alla Puskas Arena i capitolini possono scrivere una pagina importantissima della loro storia, chi riuscirà ad avere la meglio?

Roma-Siviglia sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani, su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni e su Rai Uno con la telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.