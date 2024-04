Roma-Bologna, De Rossi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 10:30 di oggi, domenica 21 aprile, Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa in vista di Roma-Bologna, posticipo della trentatreesima giornata di Serie A, in programma alle 18:30 di lunedì. Un big match Champions quello dello stadio Olimpico, dove si sfideranno la quinta e la quarta classificata: il Bologna ha 59 punti in classifica, quattro in più della Roma che proverà a portarsi a -1, per poi avere la chance sorpasso ad Udine. Sfida tra due ex grandi centrocampisti del passato: dalla cabina di regia alla panchina, Daniele De Rossi e Thiago Motta sono pronti a contendersi tre punti pesantissimi. Tanti i temi della vigilia, a partire dallo scontro tra il club giallorosso e la Lega per il recupero del match contro i friulani, interrotto per il malore occorso a Ndicka. Le condizioni del difensore sono un altro tema caldo, proprio come quelle di Lukaku, uscito per infortunio nel primo tempo dell’euroderby di ritorno contro il Milan. Poi ci sono le emozioni dell’Europa League, con una nuova semifinale – ancora contro il Bayer Leverkusen – da giocare. La conferenza stampa di Daniele De Rossi sarà trasmessa in diretta sui canali social (Youtube, Facebook e Instagram) della Roma. Sportface.it vi terrà invece compagnia con aggiornamenti in tempo reale.