Reggina-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Reggina-Spal, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La compagine calabrese allenata da Filippo Inzaghi ha chiuso il 2022 con un successo sul campo dell’Ascoli e adesso ha intenzione di cominciare il nuovo anno con un altra vittoria, in modo tale da restare in scia al Frosinone capolista. I biancazzurri, dal loro canto, si trovano in zona playout ed hanno un disperato bisogno di rialzare la testa per evitare di sprofondare. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 gennaio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

