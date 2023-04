Real Madrid-Partizan Belgrado in tv: canale, orario e diretta streaming gara-1 playoff Eurolega 2022/2023 basket

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Real Madrid-Partizan Belgrado, sfida valida come gara-1 dei playoff dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Comincia la fase ad eliminazione diretta della competizione, con questo incrocio tra le squadre che hanno terminato, rispettivamente, in terza e sesta posizione la prima fase. I Blancos si sono dimostrati squadra molto solida e cinica, confermandosi ai vertici della pallacanestro europea; ma occhio agli ospiti, che tenteranno lo sgambetto in trasferta, in attesa che la serie si sposti in Serbia. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di martedì 25 aprile, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Real Madrid-Partizan Belgrado di Eurolega.

RISULTATI e CLASSIFICA

TABELLONE PLAYOFF EUROLEGA 2022/2023

ORARI E TV QUARTI DI FINALE

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta e in streaming su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, oppure tramite satellite su Sky Sport Uno in differita, circa dalle 22:45. Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell’Eurolega anche su Dazn, ma la partita in questione non rientra tra queste. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della partita, oltre a tutti i risultati e alla classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.