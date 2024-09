Real Madrid-Betis oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Liga 2024/2025

Tutto pronto per Real Madrid-Betis, partita valevole per la quarta giornata del campionato de La Liga 2024/2025: ecco il programma e le informazioni per vederla in diretta. Gli uomini di Carlo Ancelotti vanno a caccia di una grande prestazione per dare una svolta ad un avvio di stagione opaco, in cui ha collezionato due pareggi (contro Maiorca e Las Palmas) ed un successo contro il neopromosso Real Valladolid. Il club di Siviglia, reduce dalla sconfitta nello spareggio di Conference League, vuole provare a rimanere imbattuto in campionato dopo i pareggi ottenuti contro Girona e Alaves. Si preannuncia grande spettacolo: il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:30 di domenica 1 settembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con cronaca, highlights, risultati e classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.