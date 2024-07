Milan-Rapid Vienna oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Il Milan è a Vienna, dove oggi, sabato 20 luglio, alle 17:30 disputerà la prima amichevole del suo precampionato. L’avversaria degli uomini di Paulo Fonseca sarà il Rapid Vienna e il teatro della sfida sarà l’Allianz Stadion di Hütteldorf. Non è un’amichevole banale, visto che entrambe le squadre celebrano il loro 125º anniversario in questo anno solare. Non è il primo precedente tra Milan e Rapid, che si sono già affrontate sette volte in competizioni ufficiali. Il loro incontro più recente è stato negli Ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1973/74, dove l’AC Milan ebbe la meglio con una vittoria per 2-0 in Austria grazie ad una doppietta di Bigon. Si tratta dell’ultimo test amichevole prima del pre-season Tour, che vedrà i rossoneri di Paulo Fonseca prendere parte a tre amichevoli in tre città degli Stati Uniti tra la fine di luglio e l’inizio di agosto.

La curiosità non manca. Paulo Fonseca prepara un nuovo modulo e nuovi meccanismi. Aspettando i reduci dall’Europeo – incluso il nuovo acquisto Alvaro Morata – il tecnico portoghese dovrà fare affidamento su un mix di big e giovani. Già definito il programma del post gara. Il rientro a Milano è previsto subito dopo il termine dell’amichevole, mentre domenica la squadra potrà beneficiare di una giornata di riposo. La ripresa degli allenamenti è in programma lunedì 22 luglio con una doppia seduta. Prima però c’è da vivere la prima amichevole dell’estate rossonera. Come seguirla? Diretta prevista su Dazn con telecronaca di Ricky Buscaglia.

DATA: Sabato 20 luglio

ORARIO: 17:30

TV e STREAMING: DAZN