Napoli-Mantova oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2024

Alle 18:00 di oggi, sabato 20 luglio, il Napoli sfiderà il Mantova in occasione della seconda amichevole del ritiro di Dimaro. Dopo il successo per 4-0 (gol di Spinazzola, Cheddira su rigore, Gaetano e Ngonge) contro l’Anaune Val di Non, la squadra di Antonio Conte torna in campo e lo fa alzando l’asticella. Il Mantova, neopromosso in Serie B, proverà a mettere in difficoltà i partenopei, che in queste settimane di lavoro stanno apprendendo i nuovi meccanismi chiesti dall’allenatore salentino. Ci sarà Victor Osimhen, che si è lasciato alle spalle le noie muscolari (out contro l’Anaune) ma non le voci di mercato che lo vedono insistentemente nei radar del Paris Saint Germain.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma One Football in pay per view. Chi ha acquistato il Napoli Summer Pass, al prezzo di 14,99€, ha diritto all’accesso a tutte e quattro le amichevoli estive a pagamento, garantendo un risparmio del 35% rispetto all’acquisto complessivo delle singole gare. L’alternativa, appunto, è l’acquisto della singola partita: nel caso di Napoli-Mantova il prezzo è di 1,99€. Prima ancora però sarà necessario accedere e registrarsi alla piattaforma di OneFootball via Web o su App Mobile. Previste anche le radiocronache: la diretta di tutte le amichevoli estive di Dimaro e Castel di Sangro sarà affidata in esclusiva a Radio CRC. Sportface.it invece vi terrà compagnia con un live testuale a partire dal fischio d’inizio, in programma alle 18:00.

DATA: Sabato 20 luglio

ORARIO: 18:00

TV e STREAMING: One Football (1.99 euro)