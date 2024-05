Quando e a che ora gioca Rafa Nadal il primo turno? Programma e orario della partita con Bergs

Quando e a che ora si gioca la sfida tra Rafa Nadal e Zizou Bergs? Ecco programma e orario della partita, valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024. Lo spagnolo fa il suo ritorno a Roma, sui campi del Foro Italico, e debutta contro il belga Bergs, proveniente dalle qualificazioni. Match ampiamente alla portata per il maiorchino, apparso in buone condizioni a Madrid e sulla carta favorito dalle condizioni di gioco romane, dove – non a caso – ha conquistato il titolo in 10 occasioni.

L’avversario di Rafa sarà un giocatore sicuramente ostico, che all’età di 24 anni non ha però ancora mai raggiunto la top 100. Guai tuttavia a sottovalutarlo, anche perché ha già ottenuto due vittorie non scontate nel tabellone cadetto contro Kypson e Shang. Inutile sottolineare che a scendere in campo con i favori del pronostico sarà Nadal. Il match è in programma giovedì 9 maggio, con ogni probabilità sul Centrale, con orario ancora da definire. Gli organizzatori non hanno infatti ancora reso nota la programmazione.