Psg-Real Sociedad, programma e telecronisti Sky e Mediaset andata ottavi Champions League 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Psg-Real Sociedad, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Al Parco dei Principi i parigini sfidano una delle rivelazioni di questa edizione come la formazione basca: in palio tantissimo in vista del ritorno in terra spagnola, chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 14 febbraio.

Psg-Real Sociedad sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Paolo Ciarravano e su Infinity+ con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.