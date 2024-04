Prosecuzione Pro Sesto-Vicenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La prosecuzione di Pro Sesto-Vicenza sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaquattresima giornata della Serie C 2023/2024. A causa di una pioggia torrenziale allo stadio Ernesto Breda, la partita era stata interrotta al minuto 55′ dall’arbitro sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa, e non era più ricominciata. e Dunque, questo pomeriggio si ripartirà per giocare gli ultimi 35 minuti e omologare così la partita del girone A. Appuntamento fissato alle ore 18 di mercoledì 10 aprile, diretta tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e anche su NOW.