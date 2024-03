Pro Sesto-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Triestina, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa si trovano in una posizione di classifica molto complicata, per questo motivo vincere diventa quasi un obbligo per continuare a sperare nella salvezza. Il club friulano, dal suo canto, vuole provare a portare l’intera posta in palio per sperare nel terzo posto. La squadra lombarda è reduce da due vittorie un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque sfide e spera di ottenere i tre punti per continuare a sperare nella salvezza. La compagine ospite, invece, arriva da tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria e ha bisogno di un successo per restare in scia alle dirette rivali per il terzo posto in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 marzo alle ore 14:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

