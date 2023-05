Playoff Nba 2023, gara-2 Denver Nuggets-Los Angeles Lakers stanotte in tv: orario e streaming

Tutto pronto per gara-2 della finale ad Ovest dei playoff Nba tra Denver Nuggets e Los Angeles Lakers. Jokic e compagni si sono aggiudicati gara-1 e cercano il bis per sfruttare il fattore casalingo. Si parte nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio alle 2.30. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Sky Sport NBA con commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go e NOW. Sono previste anche delle repliche nella giornata di venerdì 19 maggio su Sky Sport NBA.