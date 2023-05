Siviglia-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming ritorno semifinale Europa League 2022/2023

La Juventus fa visita al Siviglia con l’obiettivo della finale di Europa League del 31 maggio a Budapest. Fischio d’inizio alle 21:00 di stasera, giovedì 18 maggio per questa semifinale di ritorno che riparte dall’1-1 dell’andata. Allegri sfida Mendilibar e si affida con ogni probabilità a Milik dal 1′. La partita potrà essere seguita su DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite), ma non solo. Sarà assicurata la trasmissione in chiaro dell’evento su Tv8. Streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal 1′ di gioco.