Pisa-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Venezia, match dell’Arena Garibaldi valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa guidati da Alberto Aquilani hanno bisogno di vincere davanti ai propri tifosi per tenersi distanti dalla zona retrocessione. Il club lagunare, dal suo canto, vuole portare a casa l’intera posta in palio per continuare a sognare la promozione in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 252, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA