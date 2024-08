Pisa-Reggiana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/25

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pisa-Reggiana, match valido per la quarta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Impegno complicato per la capolista, che scende in campo all’Arena Garibaldi contro una squadra in salute come quella di Pippo Inzaghi, che tra le mura amiche ha piegato 2-0 il Palermo. L’inizio dei granata però è stato ottimo, con 7 punti contro Mantova, Sampdoria e Brescia che valgono per il momento il primo posto.

Pisa-Reggiana, come seguire il match

L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 20.30, e sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su DAZN, che garantirà anche il servizio di streaming. Inoltre Sportface.it garantirà gli aggiornamenti attraverso la cronaca finale con marcatori e tabellino.