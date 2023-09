Picerno-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Taranto, match valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa arrivano dal successo ottenuto in trasferta sul campo della Virtus Francavilla e vogliono vincere anche davanti al pubblico di casa per restare al comando della classifica. La formazione pugliese, dal suo canto, arriva dall’importante vittoria contro il Foggia e spera di dare continuità ai suoi risultati. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 11 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254 e su Rai Sport HD.

