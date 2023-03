Picerno-Gelbison oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Gelbison, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da ben tre successi consecutivi e sperano di proseguire il trend positivo per scavalcare il Pescara ed ottenere uno storico terzo posto. La formazione ospite, invece, è reduce da tre sconfitte di fila ed ha assolutamente bisogno di rialzare la testa per uscire da una preoccupante zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

