Picerno-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Picerno-Avellino, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa stanno disputando un ottimo campionato ed hanno intenzione di restare nelle posizioni di vertice, soprattutto in ottica qualificazione ai playoff. Gli irpini, dal loro canto, sperano di cogliere un’importante vittoria in trasferta per restare in scia alla Juve Stabia capolista del girone C, ha bisogno di fare punti per evitare di essere risucchiata nella zona playout. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 novembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport.

