Piacenza-Sangiuliano oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

E’ tutto pronto al Leonardo Garilli per Piacenza-Sangiuliano, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I biancorossi, dopo tre vittorie consecutive, hanno ottenuto un solo punto in due gare e vogliono tornare a marciare verso la salvezza. La formazione ospite, invece, è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide ed ha un disperato bisogno di vincere per scacciare la crisi. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 1 febbraio alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol con telecronaca di Giovanni Poggi.

