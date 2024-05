Perugia-Rimini in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2023/2024

Perugia-Rimini sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match valido per il secondo turno della fase interna ai gironi dei playoff di Serie C 2023/2024. Nel gruppo B entra in gioco il Perugia, che ha saltato il primo turno perché giunta al quarto posto nella regular season, sfiderà il Rimini che è stata l’unica squadra che nel primo turno è stata capace di violare il fattore campo del Gubbio, vincendo in trasferta e avanzando. Non sono previsti supplementari o rigori nemmeno al secondo turno, quindi agli umbri basterà anche un pareggio per qualificarsi al primo turno della fase nazionale. Chi vincerà allo stadio Curi? Appuntamento a orario da definire di sabato 11 maggio, diretta tv e streaming sui canali Sky Sport, possibile la diretta anche in chiaro su Rai Sport.