Perugia-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Perugia-Modena, match del Renato Curi valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, dopo aver perso il recupero contro la Reggina, hanno bisogno di tornare al successo per evitare di sprofondare nella zona playout. I canarini, dal loro canto, sono a metà strada tra playoff e playout e sperano di avvicinarsi il più possibile alle prime otto posizioni della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 10 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

