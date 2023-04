Como-Genoa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Genoa, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta incassata al Penzo di Venezia, vogliono rialzare la testa per ottenere la salvezza matematica e magari pensare a qualcosina in più. I ragazzi di Alberto Gilardino, invece, sono reduci da un’importante serie di risultati utili e non hanno intenzione di fermarsi: l’obiettivo è dare l’assalto al primo posto occupato dal Frosinone. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 10 aprile alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA