Pergolettese-Pro Vercelli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pergolettese-Pro Vercelli, match valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa sono in piena lotta per la salvezza e sperano di tornare al successo per alimentare le proprie speranze di mantenere la categoria. Il club piemontese, dal suo canto, vuole vincere per ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

