Parma-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Pisa, match dello stadio Tardini valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. La formazione gialloblù, dopo la grande vittoria conquistata contro il Palermo capolista, vuole dare seguito ai risultati per avvicinarsi al terzo posto in classifica, I nerazzurri, dal loro canto, dopo la vittoria in rimonta sul Perugia, sperano di portare a casa un altra prestigiosa affermazione. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

