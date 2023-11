Parma-Modena oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Parma-Modena, match del Tardini valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ducali guidati da Fabio Pecchia vogliono tornare al successo per consolidare il loro primo posto in classifica e respingere al mittente tutti gli attacchi delle rivali per la promozione in Serie A. I Canarini di Paolo Bianco, dal loro canto, restano nelle zone alte della graduatoria e ora vogliono vincere un derby molto sentito. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 25 novembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA