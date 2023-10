Parma-Como oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Parma-Como sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match di Serie B 2023/2024. Nella decima giornata l’anticipo è di lusso al Tardini: la capolista sfida l’ambiziosa formazione lombarda, entrambe sono state sconfitte prima della sosta e per questo vogliono assolutamente rifarsi per perseguire i propri obiettivi. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.30 di venerdì 20 ottobre, diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta streaming su Sky Go ma anche sulla piattaforma Dazn.

