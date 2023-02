Palermo-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio Renzo Barbera per Palermo-Ternana, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming. I rosanero arrivano dal pareggio con il Sudtirol e vogliono tornare al successo per rientrare in piena zona playoff. La compagine umbra, invece, dopo le dimissioni di Aurelio Andreazzoli, proverà a dare una svolta alla propria stagione su un campo difficile. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA