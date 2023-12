Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne in tv: programma, orario e diretta Eurolega 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, sfida valida per la 15^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Gli uomini di coach Messina arrivano dall’euforia del colpo esterno sul campo del Barcellona, che però ha rappresentato solo la quinta vittoria in un inizio davvero complicato in Europa. Ora, al Forum torna da grande ex Gianmarco Pozzecco, che da qualche settimana siede sulla panchina dei francesi, ultimi in classifica e reduci da sei sconfitte di fila. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 20 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Olimpia Milano-ASVEL Villeurbanne, valida per l’Eurolega 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go, Now e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine della sfida, i risultati e la classifica aggiornati e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.