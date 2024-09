Napoli-Virtus Bologna oggi in tv: canale, orario e diretta streaming semifinale Supercoppa 2024 basket

Tutto pronto per Napoli-Virtus Bologna, semifinale della Supercoppa 2024 di basket maschile. La squadra partenopea scende in campo per iniziare con il piede giusto la nuova stagione dopo i grandi risultati dello scorsa annata (nona posizione nella classifica finale del campionato e soprattutto il trionfo in Coppa Italia). Serve però una grande prestazione per avere la meglio sulle Vu Nere di coach Bianchi, che si presenta al via con tante conferme importanti e con l’obiettivo di confermarsi dopo i trionfi nelle ultime tre edizioni di Supercoppa. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà alla finalissima? La palla a due è fissata alle ore 20:45 di sabato 21 settembre sul parquet dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la semifinale della Supercoppa di basket maschile.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

PROGRAMMA COMPLETO SUPERCOPPA 2024: DATE, ORARI E TV

STREAMING E TV – La semifinale Napoli-Virtus Bologna della Supercoppa maschile 2024 di basket sarà visibile in diretta per gli abbonati su Dazn ed Eurosport 2, canale disponibile anche su Discovery +, Sky e Sky Go. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.