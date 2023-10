Napoli-Milan oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di domenica 29 ottobre Napoli e Milan scenderanno in campo al ‘Maradona’ in occasione del posticipo della decima giornata di Serie A 2023/2024. Nonostante il passo falso contro la Juventus nell’ultimo turno, il Milan ha vinto sette delle prime nove gare di questo campionato e potrebbe ottenere almeno otto successi nelle prime 10 in una singola stagione di Serie A per la terza volta negli ultimi quattro massimi tornei. Il Napoli invece ha vinto in tre delle ultime quattro occasioni in cui ha affrontato il Milan con meno punti in classifica a inizio giornata. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti, pagelle, parole dei protagonisti e l’eventuale moviola del match.