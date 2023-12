Napoli-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

Alle 20:45 di domenica 3 dicembre al ‘Maradona’ avrà luogo il big match Napoli-Inter. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Il Napoli è rimasto imbattuto in ben 16 delle 17 sfide interne contro l’Inter giocate dal 2000 in poi. Allo stesso tempo però la squadra nerazzurra ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare di Serie A contro gli azzurri e l’ultima volta che ha segnato in più partite consecutive contro i partenopei è stata tra il 1952 e il 1957 (11). Chi vincerà tra l’ex Walter Mazzarri e Simone Inzaghi? Non resta che scoprirlo su Dazn dalle 20:45.