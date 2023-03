Napoli-Eintracht Francoforte, Spalletti in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023 Napoli-Eintracht Francoforte: ecco le informazioni su canale, orario e diretta tv e streaming. Il tecnico di Certaldo a Castel Volturno presenterà i temi di una partita cruciale in cui si difende l’ottimo 0-2 dell’andata, lo farà alle ore 19 di martedì 14 marzo con diretta tv possibile su Sky Sport 24 e nell’eventualità anche su Sky Go in streaming, diretta radiofonica su Radio Kiss Kiss Napoli.