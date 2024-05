Nadal-Bergs oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2024

Rafael Nadal se la vedrà contro Zizou Bergs nel primo turno degli Internazionali d’Italia 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Il campione maiorchino prosegue nel suo percorso di ritorno sul circuito. Dopo Barcellona e Madrid tocca a Roma, ennesimo torneo in cui Rafa ha fatto la storia nel corso degli ultimi due decenni. La forma sembra migliorare e ovviamente l’obiettivo è arrivare nel migliore dei modi al Roland Garros. Sulla terra del Campo Centrale lo spagnolo non può che partire favorito contro il talentuoso belga, che a livello challenger si sta ben comportando, con ottimi risultati raggiunti nelle ultime settimane negli Stati Uniti e che ora è atteso dal salto nel circuito maggiore. Qui al Foro Italico, intanto, un ottimo torneo di qualificazione. In caso di vittoria, per Nadal si aprirerebbero le porte di un potenziale secondo turno contro Hubert Hurkacz, una delle prime teste di serie del torneo.

Nadal e Bergs scenderanno in campo oggi (giovedì 9 maggio). I due giocatori sono pianificati come secodo incontro della giornata sul Center Court, con inizio fissato non prima delle ore 13.00 dopo Stefanini-Noskova. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con una diretta testuale, aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.