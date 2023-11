Monza-Torino oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Monza e Torino, valevole per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Ancora un buon inizio di campionato per i biancorossi di Palladino, reduci lo scorso fine settimana dal bel successo ottenuto sul campo dell’Hellas Verona con un doppietta di Colombo. Anche i granata sono tornati a vincere: arrivano da due successi di fila contro Lecce fuori casa e Sassuolo in casa. La sfida è in programma oggi, sabato 11 novembre alle ore 20:45 all’U-Power Stadium. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su Dazn, NOW e Sky Go