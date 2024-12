Tutto pronto per Monza-Grottazzolina, partita valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, dopo aver chiuso il girone di andata solamente all’undicesimo posto, vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per vincere ed iniziare nel migliore dei modi la seconda parte di stagione. L’avversaria è la squadra guidata da coach Massimiliano Ortenzi, fanalino di coda, che va a caccia di punti importanti in chiave salvezza. Si preannuncia battaglia: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 20.00 di venerdì 13 dicembre all’Opiquad Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Mint Vero Volley Monza e Yuasa Battery Grottazzolina della massima serie del campionato italiano di volley maschile.

STREAMING E TV – La partita Monza-Grottazzolina del campionato di Superlega 2024/2025 di volley sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche in diretta streaming gratuita (previa registrazione) su RaiPlay. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine, tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.