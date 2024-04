Monterosi-Giugliano oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Monterosi-Giugliano sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentaseiesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. Scontro delicatissimo per i padroni di casa che si trovano in penultima posizione e vogliono far punti per provare a evitare la retrocessione diretta e approdare invece quantomeno ai playout, ospiti invece dentro ai playoff in settima posizione e possono ancora puntare alla sesta posizione. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 16.15 di sabato 13 aprile, diretta tv su Sky Sport 254, diretta streaming su Sky Go e anche su NOW.