Mondiali beach soccer 2024, Italia-Bielorussia oggi in tv: canale, orario e streaming semifinale

Alle 16:30 di oggi, sabato 24 febbraio, la nazionale italiana di beach soccer sfiderà la Bielorussia nella seconda semifinale iridata, dopo Iran-Brasile (in programma alle 15:00). I precedenti sorridono agli azzurri con 12 vittorie per l’Italia e 2 sconfitte (2019 alle FIFA Qualifiers e 2016 nella finale per il 5° posto dell’Europeo) nei 14 impegni tra le due selezioni. La nazionale di Alvarado però è la grande rivelazione del torneo con il capocannoniere Bryshtsel, autore di 10 gol in 4 partite. La Bielorussia ha eliminato una corazzata come il Portogallo, mentre l’Italia ai quarti di finale ha avuto la meglio di Tahiti. Ora le due squadre vogliono continuare a stupire. La partita sarà trasmessa dalle 16:30 su Rai Sport, ma potrete seguirla anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. La finalissima è in programma invece domani alle 16:30 e l’Italia sogna di esserci.