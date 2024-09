Milan-Venezia oggi in tv: programma, orario e diretta Serie A 2024/2025

Il programma e come vedere in tv Milan-Venezia, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2024/2025. Sfida molto delicata tra due squadre che sono già al primo bivio stagionale: i rossoneri di Fonseca, infatti, non sono di certo partiti bene, ottenendo appena due punti in tre partite, con i pareggi contro Torino e Lazio e la sconfitta in casa del Parma. Per il Venezia, invece, è arrivato appena un punto, sul campo della Fiorentina, e quindi anche Di Francesco è determinato a cercare punti pesanti su un altro campo difficile. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di sabato 14 settembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Dazn.