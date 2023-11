Milan-Udinese, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Udinese, match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoneri cercano un successo che manca da tre partite in assoluto, mentre i friulani non hanno ancora mai vinto e proveranno a sbloccarsi al Meazza al cospetto di una big del nostro campionato. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 4 novembre.

Milan-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni e Massimo Gobbi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti.