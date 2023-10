Milan-Juventus in tv: data, orario, canale e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan e Juventus, valevole per la nona giornata di Serie A 2023/2024. Senza alcun dubbio il big match di questo turno di campionato. I rossoneri sono primi in classifica e reduci da quattro vittorie consecutive post-sconfitta nel derby. I bianconeri invece il derby l’hanno vinto proprio prima della sosta e sono anche loro in una mini-striscia positiva di risultati che li ha portati alla terza posizione in classifica a quota 17 punti insieme alla Fiorentina, proprio all’inseguimeto del Milan e dell’altra squadra meneghina. La sfida è in programma domenica 22 ottobre alle 20:45 a San Siro. Diretta sulla piattaforma Dazn e tramite il canale Zona Dazn (previo attivazione) su Sky.