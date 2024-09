Milan Futuro-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Milan Futuro-Ascoli, match dello stadio Felice Chinetti valevole per la quarta giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. I rossoneri guidati da Daniele Bonera, dopo aver saltato il turno contro la Torres per l’indisponibilità di diversi Nazionali, tornano in campo per andare a caccia della loro prima vittoria in questo campionato.

Milan Futuro-Ascoli, come seguire il match

La compagine marchigiana, dal suo canto, ha avuto un avvio di stagione un po’ più complicato del previsto avendo conquistato soltanto quattro punti, ma ora è determinata a cambiare marcia. Ora proverà a dar fastidio anche ad una delle favorite del torneo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 14 settembre alle ore 18:30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

